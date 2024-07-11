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الخميس 11 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كوبا أمريكا 2024| تشكيل منتخب أوروجواي لمواجهة كولومبيا في نصف النهائي

نونيز مهاجم منتخب
نونيز مهاجم منتخب أوروجواي
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أعلن المخضرم الأرجنتيني مارسيلو بيلسا، المدير الفني لمنتخب أوروجواي، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة كولومبيا، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات دور نصف النهائي من بطولة كوبا أمريكا 2024.

يواجه منتخب أوروجواي، اليوم الخميس، كولومبيا على ملعب بنك أوف أمريكا، في لقاء ينطلق في الثالثة فجرًا بتوقيت القاهرة.

يقود مهاجم ليفربول الإنجليزي، داروين نونيز، تشكيل منتخب أوروجواي أمام كولومبيا، ويعاونه فاكوندو بيليستري.

عبر منتخب أوروجواي إلى نصف النهائي، بعد فوزه على البرازيل بركلات الترجيح، بعد نهاية المباراة بالتعادل السلبي.

بينما اكتسح منتخب كولومبيا، بنما بخماسية نظيفة، في دور ربع النهائي، ليتأهل إلى قبل نهائي كوبا أمريكا 2024.

تقام بطولة كوبا أمريكا 2024 في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 21 يونيو حتى 15 يوليو الجاري.

تشكيل منتخب أوروجواي لمواجهة كولومبيا في نصف نهائي كوبا أمريكا 2024

حراسة المرمى: روشيت 

خط الدفاع: سباستيان كاسيريس - خوسيه خيمينيز - ماتياس أوليفيرا

خط الوسط: فيديريكو فالفيردي - مانويل أوجارتي - رودريجو بينتانكور - دي لا كروز

وفي الهجوم: فاكوندو بيليستري - داروين نونيز - ماكسي أراوخو.

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