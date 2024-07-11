استقرار أسعار العملات بداية تعاملات اليوم الخميس 11 يوليو 2024

سيطر الاستقرار على أسعار صرف العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري ، في بداية تعاملات اليوم الخميس 11 يوليو 2024 ، وفقا لآخر تحديثات شاشات عرض العملات الأجنبية في البنك المركزي المصري .

وسجل سعر الدولار بالبنك المركزي المصرى عند 47.95 للشراء و48.08 جنيه للبيع.

فيما وصل سعر صرف اليورو في البنك المركزي المصري نحو 51.78 جنيه للشراء و52.04 جنيه للبيع.

وسجل الجنيه الإسترليني فى البنك المركزي المصري نحو 61.39 جنيه للشراء و61.59 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الـ 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري مستهل تداولات اليوم نحو 29.77 جنيه للشراء و29.86 جنيه للبيع.

فيما سجل اليوان الصينى فى البنك المركزي المصري نحو 6.59 جنيه للشراء و6.61 جنيه للبيع.

كما استقرت أسعار العملات العربية مقابل الجنيه المصري في مستهل تعاملات اليوم الخميس ، ليسجل متوسط سعر صرف الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 12.78 جنيه للشراء و12.82 جنيه للبيع.

كما استقر سعر صرف الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري عند نحو 156.65 جنيه للشراء و157.04 جنيه للبيع.

وسجل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 13.05 جنيه للشراء و13.09 جنيه للبيع.

وثبت متوسط سعر صرف الريال القطري في البنك المركزي المصري بداية تعاملات اليوم الخميس عند نحو 13.14 جنيه للشراء و13.19 جنيه للبيع.

كما سجل سعر صرف الدينار الأردني في البنك المركزي المصري نحو 67.53 جنيه للشراء و67.91 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الريال العماني بالبنك المركزي المصرى عند 124.54 للشراء و125.21 جنيه للبيع، بحسب آخر تحديث لنشرة البنك المركزي المصري.