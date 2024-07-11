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الخميس 11 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

طيران الاحتلال الإسرائيلي يشن غارة على المناطق الشرقية لمدينة خان يونس

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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شن الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، غارة عنيفة على المناطق الشرقية لمدينة خان يونس في قطاع غزة، جاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

ومنذ قليل، أعلن الدفاع المدني الفلسطيني، أن طواقمه تمكنت من انتشال جثامين شهداء في منطقة تل السلطان برفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة، جاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية، أن الطائرات الإسرائيلية شنت غارات استهدفت الطوابق العلوية من مباني وأبراج سكنية في محيط الجامعات وأنصار غرب غزة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة البيرة، وانتشرت الآليات العسكرية الإسرائيلية وسط مدينة البيرة وحي جبل الطويل وحي سطح مرحبا، دون الإبلاغ عن إصابات أو اعتقالات.

طيران الاحتلال الإسرائيلي غارة جوية مدينة خان يونس