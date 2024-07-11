لبنان.. مدفعية الجيش الإسرائيلي تستهدف أطراف بلدتي علما الشعب والناقورة

أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الخميس، أن مدفعية الجيش الإسرائيلي مدفعية الاحتلال استهدفت أطراف بلدتي علما الشعب والناقورة جنوب لبنان.

أمس الأربعاء، أعلن حزب الله اللبناني، أن مقاتليه استهدفوا تجمعًا لجنود الجيش ‏الإسرائيلي بين موقعي الرمثا والسماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية ‏وأصابوه إصابة مباشرة.

قال الجيش الإسرائيلي، أمس الأربعاء، أن الطائرات بدون طيار التابعة لحزب الله اللبناني، تسللت وانفجرت في الجولان دون أن تدوي صفارات الإنذار ; وأوضح أنه يتحقق من الأسباب.

شنت الطائرات المسيرة التابعة لحزب الله اللبناني هجومًا على ثكنة "يردن" مستهدفة تموضعات ضباط وجنود إسرائيليين، ونتج عن تلك الهجوم عددا من القتلى والجرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي.