فلسطين.. قوات الاحتلال تقتحم بلدة عنبتا شرق مدينة طولكرم

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بعدد من الآليات العسكرية بلدة عنبتا شرق مدينة طولكرم، وانتشر جنود الاحتلال في شوارع البلدة، دون الإبلاغ عن اقتحامات أو اعتقالات حتى الآن، جاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

ومنذ قليل، أعلن الدفاع المدني الفلسطيني، أن طواقمه تمكنت من انتشال عددا من جثامين الشهداء في منطقة تل السلطان برفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة.

نفذت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصفا عنيفا شمال منطقة "المغراقة" بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

شنت طائرات الاحتلال الحربية غارات استهدفت الطوابق العلوية من مباني وأبراج سكنية في محيط الجامعات وأنصار غرب غزة.