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الخميس 11 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

مدفعية الاحتلال تقصف شمال منطقة المغراقة بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، أن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي شنت قصفا عنيفا شمال منطقة "المغراقة" بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

شنت طائرات الاحتلال الحربية غارات استهدفت الطوابق العلوية من مباني وأبراج سكنية في محيط الجامعات وأنصار غرب غزة.

وأمس الأربعاء، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة البيرة، وانتشرت الآليات العسكرية الإسرائيلية وسط مدينة البيرة وحي جبل الطويل وحي سطح مرحبا، دون الإبلاغ عن إصابات أو اعتقالات.

كما اندلعت مواجهات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية حوسان غرب بيت لحم، أطلق خلالها الاحتلال الرصاص الحي، وهدمت في وقت سابق، اليوم، محلين تجاريين في منطقة "الشرفا" في القرية.

مدفعية الاحتلال قصف شمال منطقة المغراقة وسط قطاع غزة مخيم النصيرات