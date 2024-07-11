يورو 2024.. تعرف على رجل مباراة إنجلترا وهولندا

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، عن اللاعب الفائز بجائزة رجل مباراة إنجلترا وهولندا، التي أقيمت بينهما مساء الأربعاء على ملعب سيجنال إيدونا بارك، ضمن منافسات دور نصف النهائي من بطولة يورو 2024.

فاز منتخب إنجلترا على هولندا بهدفين مقابل هدف في مباراة مثيرة منذ بدايتها حتى نهايتها.

أولي واتكينز أفضل لاعب في مباراة إنجلترا وهولندا

توج أولي واتكينز بجائزة رجل مباراة إنجلترا وهولندا، بعدما أسهم في قيادة منتخب بلاده إلى نهائي بطولة يورو 2024.

حل واتكينز بديلًا في المباراة، حيث شارك بدلًا من هاري كين في الدقيقة 81.

وسجل واتكينز هدف فوز منتخب إنجلترا على هولندا في الوقت القاتل، حيث أحرز هدفًا رائعًا في الدقيقة 90+1 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، بعدما استلم تمريرة كول بالمر، ثم تحرك بمدافع منتخب هولندا مسددًا الكرة في الزاوية البعيدة للحارس الهولندي.

أولي واتكينز رجل مباراة إنجلترا وهولندا

وتأهل منتخب إنجلترا إلى نهائي يورو 2024، ليضرب موعدًا مع إسبانيا في المباراة النهائية، المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل.

تقام بطولة يورو 2024 في ألمانيا خلال الفترة من 14 يونيو الماضي حتى 14 يوليو الجاري، بمشاركة 24 منتخبًا.