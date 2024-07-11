محمد عبد العزيز مديرًا لمديرية الشباب والرياضة في بورسعيد

أصدر الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، قرارا، بندب محمد عبد العزيز السعيد، في منصب مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة بورسعيد.

محمد عبد العزيز مديرا لمديرية الشباب والرياضة في بورسعيد

ويعتبر محمد عبد العزيز، أحد القيادات الشابة في وزارة الشباب والرياضة، والذي شغل عدد من المناصب القيادية بالمنشآت الشبابية والرياضية في بورسعيد كان أخرها مدير المدينة الشبابية.

ونجح خلال فترة توليه منصب مدير المدينة الشبابية ببورسعيد في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة داخل المدينة، وجعلها واحدة من أفضل المنشآت الشبابية في مصر، واستقبلت العديد من الفعاليات الثقافية والفنية والرياضية والاجتماعية، كما أقيم بها العديد من المعسكرات الرياضية للمنتخبات والفرق الرياضية المصرية والعربية والأفريقية، وأصبح له دور بارز في خدمة المجتمع في بورسعيد.