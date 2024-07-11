خاص| بالأسماء.. تعرف على صفقات الزمالك الجديدة

أكد مصدر داخل نادي الزمالك عن أسماء الصفقات التي طلبها جوميز المدير الفني للفريق، خلال الميركاتو الصيفى، والتى من المفترض أن تدعم صفوف الفريق الأبيض فى الفترة المقبلة.

وقال المصدر في تصريحات خاصة، إن جوميز طلب من الإدارة التعاقد مع ٦ صفقات خلال الفترة الحالية، وذلك لتدعيم الفريق في الموسم المقبل.

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وتابع، أن جوميز طلب من إدارة النادى في حراسة المرمى التعاقد مع محمود الزنفلي حارس الأهلي والمعار من الداخلية وأحمد نادر السيد.

وأضاف أن جوميز طلب في خط الدفاع باهر المحمدي لاعب المصري ومحمود مرعي مدافع بيراميدز وفي الظهير الأيسر محمد حمدي لاعب إنبي وفي مركز الظهير الأيمن عودة أحمد محمود من الجونة.

وأضاف فى حديثه قائلًا، كما طلب فى خط الوسط التعاقد مع وليد الكارتي لاعب بيراميدز أو عبدالرحمن شيكا لاعب وسط طلائع الجيش أو غنام محمد لاعب وسط فيوتشر.

واختتم تصريحاته قائلا في خط الهجوم طلب عودة حسام أشرف والتعاقد مع مابولولو لاعب الاتحاد السكندري، وطلب جوميز من إدارة الزمالك الانتهاء من هذه الصفقات في أسرع وقت.

وفي نفس السياق رحب مجلس إدارة الزمالك بالتفاوض مع يحيي عطية الله لاعب سوتشي الروسي والمنتخب المغربي حيث أعجب جوزيه جوميز المدير الفني للفريق بإمكانيات اللاعب وطلب من الإدارة التعاقد معه لتدعيم الفريق في هذا المركز.

ويحاول الزمالك حاليا الوصول إلى وكيل اللاعب لمعرفة تفاصيل عقده مع الفريق الروسي وطلباتهم المادية.

ولاسيما أن النادي الأهلي يسعى هو الآخر للتعاقد مع اللاعب لتدعيم الجبهة اليسرى بعد إصابة علي معلول وتأكد غيابه لفترة كبيرة عن الملاعب في الفترة المقبلة ولكن حتى الآن لم يصل الأهلي إلى اتفاق مع اللاعب مما دفع الزمالك في الدخول بالصفقة لحسمها لصالحه.

وفي سياق مختلف طلب حسين لبيب رئيس النادي عقد اجتماع مجلس إدارة طارئ لمنافشة حلول للغرامة التي فرضت على الفريق من قبل الاتحاد الأفريقي وإلزامه بدفع 200 ألف دولار.

وعلمت «البوابة» أن الزمالك سيستأنف على العقوبة لمحاولة تخفيضها، خاصة أن المبلغ كبير جدا على إدارة النادي لدفعه في الفترة الحالية خاصة بعد تسوية مستحقات خالد بو طيب لاعب الفريق السابق والذي دفع له الزمالك مليون دولار كدفعة أولى كاش.

ويسعى الزمالك لحل الأزمة بشكل مبكر قبل أن تتفاقم في الفترة المقبلة خاصة أن النادي يمر بأزمة مالية كبيرة.