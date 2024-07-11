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الخميس 11 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الدفاع المدني الفلسطيني يعلن انتشال جثامين شهداء في منطقة تل السلطان برفح الفلسطينية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلن الدفاع المدني الفلسطيني،اليوم الخميس، أن طواقمه تمكنت من انتشال جثامين شهداء في منطقة تل السلطان برفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة، جاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

أفادت وسائل إعلام فلسطينية،اليوم الخميس، أن الطائرات الإسرائيلية شنت غارات استهدفت الطوابق العلوية من مباني وأبراج سكنية في محيط الجامعات وأنصار غرب غزة.

وأمس الأربعاء، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة البيرة، وانتشرت الآليات العسكرية الإسرائيلية وسط مدينة البيرة وحي جبل الطويل وحي سطح مرحبا، دون الابلاغ عن إصابات أو اعتقالات.

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