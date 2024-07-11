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الخميس 11 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

فلسطين.. طائرات الاحتلال تشن غارات على الطوابق العلوية لمباني سكنيةغرب غزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية،اليوم الخميس، أن الطائرات الإسرائيلية شنت غارات استهدفت الطوابق العلوية من مباني وأبراج سكنية في محيط الجامعات وأنصار غرب غزة.

أمس الأربعاء، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة البيرة، وانتشرت الآليات العسكرية الإسرائيلية وسط مدينة البيرة وحي جبل الطويل وحي سطح مرحبا، دون الابلاغ عن إصابات أو اعتقالات.

كما اندلعت مواجهات عنيفة بين المقاومة الفلسطينيةوقوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية حوسان غرب بيت لحم، أطلق خلالها الاحتلال الرصاص الحي، وهدمت في وقت سابق، اليوم، محلين تجاريين في منطقة "الشرفا" في القرية.

أبراج سكنية قصف اسرائيلي طائرات الاحتلال قطاع غزة