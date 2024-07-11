اليوم.. «عودة مفاوضات وقف الحرب في غزة وتغطية خاصة لـ مهرجان العلمين» مع محمد شردي في «كل يوم»

يعود الإعلامي محمد شردي اليوم في برنامجه ( كل يوم) المذاع على قناة ON، بعد غيابه أمس نظرا لوفاة والدته الإثنين الماضي.

تتناول حلقة اليوم الأربعاء قراءة تحليلية في جهود مصر لوقف الحرب على غزة والتوصل لهدنة وهل تنجح جهود الوساطة الحالية في وقف الحرب، ويقدم هذه القراءة د. حامد فارس استاذ العلاقات الدولية.

كما سيستضيف الإعلامي محمد شردي، عصام شيحة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، في فقرة خاصة لمتابعة جلسات الحوار الوطني ومناقشة عدة مقترحات أبرزها إلغاء الحبس الاحتياطي.

كما يقدم برنامج كل اليوم، تغطية خاصة لانطلاق مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثانية؛ حيث يستعرض الأنشطة والفعاليات التي يتضمنها المهرجان، كما يناقش دور المهرجان في تنشيط حركة السياحة.

ويستضيف «شردي» كلا من: الكاتب الصحفي مصطفى عمار رئيس تحرير جريدة الوطن إلى جانب متابعة ميدانية من داخل المهرجان من خلال مجموعة من المراسلين والضيوف أبرزهم الإعلامية منى عبدالوهاب المتحدث باسم المهرجان.

جدير بالذكر أن برنامج ( كل يوم) مع محمد شردي يذاع أيام الأربعاء والخميس والجمعة ٩ مساء على قناة ON.