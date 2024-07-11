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الخميس 11 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مصرع وإصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة في حادث سير بالمنيا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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لقي 3 أشخاص مصرعهم فيما أصيب 3 أشخاص آخرين في حادث سير بمحافظة المنيا.

تلقى  اللواء محمد ضبش مدير أمن المنيا إخطارًا من اللواء حاتم ربيع مدير مباحث المديرية يفيد بورد بلاغ لمأمور قسم شرطة المني بانقلاب سيارة ملاكي بطريق راس غارب المؤدي إلى الصحراوي الشرقي.

أسفر الحادث عن مصرع كلا من(مارلي مايكل رمسيس ٦سنوات -رفيق لطيف رمسيس ٤٠سنة -ميرنا مكرم وليم ٢٨سنة) وإصابة (مايكل رمسيس لطيف٣٠سنة- كندة مايكل رمسيس سنة -باسم رمسيس لطيف ٤٠سنة ) جميعهم مقيمين ابوقرقاص وتم نقل المصابين والمتوفين لمستشفى المنيا العام. 

 تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتم إزالة آثار الحادث وتسيير حركة المرور وجرى إخطار النيابة العامة للتحقيق.

 

اللواء محمد ضبش مدير أمن المنيا انقلاب سيارة ملاكي حادث سير بالمنيا طريق رأس غارب مستشفي المنيا العام رأس غارب