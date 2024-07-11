يورو 2024.. أسود إنجلترا يعطلون طواحين هولندا بفوز قاتل ويتأهلون للنهائي

حقق منتخب إنجلترا، فوزًا قاتلًا على هولندا بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأربعاء، على ملعب سيجنال إيدونا بارك، ضمن منافسات دور نصف النهائي من بطولة يورو 2024.

بدأت أحداث المباراة بإثارة، حيث فاجئ منتخب هولندا، إنجلترا بهدف مبكر.

مباراة إنجلترا ضد هولندا

قطع تشافي سيمونز لاعب المنتخب الهولندي الكرة من متوسط ميدان المنتخب الإنجليزي ديكلان رايس، ثم سدد كرة صاروخية في شباك الحارس جوردان بيكفورد في الدقيقة السابعة.

وبعد مرور 11 دقيقة، جاء هدف تعادل منتخب إنجلترا من ركلة جزاء، حيث تدخل دينزل دومفريس على قدم هاري كين قائد الأسود الثلاثة، لينفذ الأخير ركلة الجزاء بنجاح.

واستمر منتخب إنجلترا في الضغط على مرمى هولندا، حيث أنقذ دومفريس كرة فيل فودين من على خط المرمى.

ورد منتخب الطواحين بكرة رأسية من دومفريس في الدقيقة 30، ارتطمت بعارضة المنتخب الإنجليزي.

وتصدى القائم الأيمن لمنتخب هولندا، لتسديدة فودين الرائعة في الدقيقة 32، لتستمر نتيجة التعادل الإيجابي 1-1 بين المنتخبين حتى نهاية الشوط الأول.

ومع بداية الشوط الثاني، تبادل المنتخبين الاستحواذ على الكرة، وانحصر اللعب في منطقة وسط الملعب.

واستحوذ منتخب إنجلترا على الكرة، في ظل تراجع دفاعي من منتخب هولندا.

وبدأ المنتخب الهولندي الفاعلية الهجومية في الدقيقة 65، لكن تألق بيكفورد أوقف أحلام الطواحين في التقدم من جديد.

وفي الدقيقة 80، سجل ساكا هدفًا من عرضية والكر، لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل على الأخير.

وسجل البديل أولي واتكينز هدفًا قاتلًا في الدقيقة 90+1، ليفوز منتخب إنجلترا على هولندا بهدفين مقابل هدف.

وبذلك، تأهل منتخب إنجلترا إلى نهائي بطولة يورو 2024 على حساب هولندا بعد مباراة مثيرة في نصف النهائي.

وضرب منتخب إنجلترا موعدًا مع إسبانيا في نهائي يورو 2024، المقرر إقامته يوم الأحد المقبل.

تقام بطولة يورو 2024 في ألمانيا خلال الفترة من 14 يونيو الماضي حتى 14 يوليو الجاري، بمشاركة 24 منتخبًا.