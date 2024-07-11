«كفر الشيخ» تستقبل لجنة تقييم مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة

استقبل الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم الاربعاء الموافق 10/7/2024، لجنة تقييم مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة التابعة للمجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور محمد عبد العظيم نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور اسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور اماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأوضح الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، أن المسابقة تهدف إلى الوصول إلى أفضل جامعة مصرية خضراء من خلال قياس مدى التزام الجامعات المشاركة بعدد من المعايير أهمها التعليم والبحث العلمي، والبنية التحتية للجامعة، ومعايير الطاقة والتغيير المناخي، وإدارة المخلفات، وإدارة المياه، بالإضافة إلى معايير النقل داخل الجامعة، ودور الجامعة في خدمة وتنمية المجتمع، موجها الشكر للجنة تقيم مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة التابعة للمجلس الاعلي للجامعات متمنيًا لهم التوفيق.

ومن جانبها أشارت الدكتور أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الي أن جامعة كفر الشيخ تهدف الى تحقيق رؤية مصر 2030 والتي تعكس الخطة الاستراتيجية الطويلة المدى للدولة لتحقيق التنمية المستدامة، كما تعمل جامعةكفر الشيخ على رفع وعي طلاب الجامعة للاهتمام بالقضايا البيئية والمساهمة في بناء مستقبل أفضل وأكثر استدامة للأجيال المقبلة، موجهه الشكر لادارة الجامعة وكليات الجامعة لتعاونهم وتذليلهم لكل العقبات لظهور جامعة كفر الشيخ بشكل مشرف دائما كما وجهت الشكر أيضا لأعضاء لجنة إدارة المسابقة بالجامعة.

وقامت اللجنة بعمل جولة تفقدية داخل الحرم الجامعى، شملت المسطحات الخضراء وكليات الجامعة من الخارج والمياه الرمادية والملاعب وطرق ترشيد المياه، وزيارة المدينة الطبية للجامعة والتى شملت مبني العيادات الخارجية ومستشفي الطوارئ وبرنامج التخلص من المخلفات الصلبة والمخلفات الخطره، عقبها جولة تفقدية لكليات "الهندسة والثروة السمكية والصيدلة والاداب والذكاء الاصطناعي والزراعة والتربية النوعية والعلوم"، ومبني الامتحانات الإلكترونية، والمزرعة البحثية لكلية الزراعة.

وفي ختام الفعاليات قام الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ بإصطحاب لجنة التقييم للافتتاح معرض إدارة تدوير المخلفات بطرق مبتكرة بكلية التربية النوعية بالجامعة.