محافظ الوادي الجديد يلتقي وزيرين ونائب وزير لدعم المشروعات بالمحافظة

التقى محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، أمس الأربعاء، وزيرين ونائب وزير لبحث دعم المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة، خلال جولة المحافظ أمس بالقاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة.

بدأ المحافظ، بزيارة لوزيرة التنمية المحلية، الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية حيث ناقشا المشروعات المستهدفة في خطة المحافظة للعام المالي الجديد ٢٠٢٤ /٢٠٢٥، والجداول الزمنية المحددة لذلك، مما يُسهم في تحسين الخدمات المحلية المقدمة لأبناء المحافظة، وتعزيز التنمية الاقتصادية على أرضها وفي مقدمتها المشروع القومي لتنمية وتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، بالإضافة إلى دعم المبادرات الزراعية التي تهدف إلى زيادة الرقعة الزراعية والتوسع في الزراعات الاستراتيجية وغير التقليدية.

كما زار المحافظ، وزير التعليم، الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بمقر الوزارة، وقد شهد اللقاء استعراضا لطبيعة المدارس بمحافظة الوادي الجديد على أرض الواقع وطبيعة الكثافات الطلابية بالمحافظة، كما قدم اللواء محمد الزملوط عرضا تفصيليا حول أعداد المدارس والفصول الدراسية بالمحافظة فضلا عن الجهود المتواصلة التي تبذلها المحافظة في سبيل تطوير العملية التعليمية بشكل مستدام.

وقد اتفق الدكتور محمد عبد اللطيف واللواء محمد الزملوط على تحديد موعد زيارة للوزير للمحافظة في أقرب فرصة للتعرف على جهود المحافظة وتفقد المدارس على أرض الواقع.

كما التقى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، اللواء مهندس محمود نصار رئيس الجهاز المركزي للتعمير؛ وذلك لبحث الموقف التنفيذي لمشروعات الطرق والإسكان وحفر الآبار التي ينفذها فرع الجهاز بالمحافظة.

وأوضح الزملوط أنه تم مناقشة خطة استكمال أعمال إنشاء محوري تنيدة/ منفلوط والخارجة / سوهاج، بتكلفة نصف مليار جنيه، وسبل الإسراع بمعدلات التنفيذ بالمحورين نظرًا لأهميتهما كشريانين للتنمية وجذب المزيد من الاستثمارات. مشيرًا إلى أنه جاري إنشاء الخدمات الأمنية والصيانة والإسعاف بمحور تنيدة البالغ طوله ٣٠٠ كم بعد الانتهاء من أعمال الإنشاءات، كما تم البدء بأعمال الحفر والردم بطول ٢٥ كم بالمرحلة الثانية من محور الخارجة / سوهاج المزدوج.

محافظ الوادي الجديد مع رئييس الجهاز المركزي للتعمير

وزير التعليم يلتقي محافظ الوادي الجديد