بسبب اللهو.. انتشال جثة طفل غرق في ترعة بالمنيا

نجحت قوات الإنقاذ النهري، بمحافظة المنيا، منذ قليل، وبالتعاون مع الأهالى فى انتشال جثة طفل من مياة ترعة السبخة، بمركز سمالوط غرب.

وتلقى اللواء محمد الضبش مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا إخطارا، يفيد بتمكن الإنقاذ النهرى من انتشال جثة طفل وهو "م ض م" 14 سنة، ومقيم بسمالوط.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل الواقعة وبإجراء التحريات الأولية، بالمعاينة والفحص، اتضح أن الطفل كان يلهو وانزلقت قدماه فسقط فى الترعة، ولا يوجد شبهه جنائية فى الوفاة.

وتم تحويل الجثمان لمشرحة مستشفى سمالوط التخصصي، وانتدبت النيابة العامة بمركز سمالوط، الدكتور بيشوى جريس مفتش صحة المركز لتوقيع الكشف الطبي على الجثمان وتبين أن الوفاة نتيجة اسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهه جنائية فى الوفاة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بموجب الواقعة.