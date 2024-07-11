بعد «الإعدادية».. شروط التقديم والأوراق المطلوبة لمدارس الإنتاج الحربي 2024

أعلنت وزارة الإنتاج الحربي عن قبول دفعة جديدة للعام الدراسي 2024- 2025 بمدرستي حلوان الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية والسلام، حيث بدأت أولويات البحث عن شروط التقديم لمدارس الإنتاج الحربي 2024 بعد مرحلة الإعدادية.



الإعلان عن شروط التقديم لمدارس الإنتاج الحربي 2024، تضمن مدرستين، هما:

- مدرسة حلوان الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية (مدرسة الإنتاج الحربي بحلوان).

- مدرسة الإنتاج الحربي بالسلام (مدرسة السلام الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية).

وعن شروط وزارة الإنتاج الحربي للتقديم في مدرسة حلوان الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية كالآتي:

- ألا يقل مجموع الطالب عن 230 درجة من مجموع الشهادة الإعدادية 2024 (ذكور فقط).

- ألا يزيد سن المتقدم عن 18سنة في أول أكتوبر 2024.

- أن يكون الطالب من سكان محافظات القاهرة أو الجيزة أو القليوبية فقط.

- أن يتقدم الطالب للالتحاق بالمدرسة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

- اجتياز اختبارات القبول التي تضعها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

- اجتياز المقابلة الشخصية.

- اجتياز الطالب الكشف الطبي.

مميزات مدرسة الإنتاج الحربي بحلوان

- يحصل الطالب علي شهادة دبلوم المدارس التكنولوجيا التطبيقية.

- ملتقيات توظيف لخريجي المدرسة مع شركات التوظيف ومصانع القطاع الخاص.

- تعليم وتدريب شامل يؤهل لفرص عمل متميزة.

- تعد تخصصات المدرسة 12 تخصصا تلبي احتياجات سوق العمل.

سنوات الدراسة بمدرسة الإنتاج الحربي بحلوان

- 3 سنوات دراسية بالمدرسة.

تخصصات الدراسة في مدرسة الإنتاج الحربي بحلوان

- الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات.

- البتروكيماويات والكيمياء الصناعية.

- التبريد وتكييف الهواء.

- تشغيل المعادن.

- تشكيل ولحام المعادن.

- سباكة المعادن والمعالجات الحرارية.

- صيانة ميكانيكية وهيدروليك.

- صيانة وإصلاح السيارات.

- أثاث خشبي.

- إلكترونيات.

- معدات كهربية.

- تركيبات كهربية.

شروط التقديم في مدرسة الإنتاج الحربي بالسلام:



- ألا يقل مجموع الطالب عن 250 درجة من إجمالي الشهادة الإعدادية بالعام الدراسي 2025/2024 (ذكور وإناث).

- ألا يزيد سن المتقدم عن 18 سنة في أول أكتوبر 2024.

- اجتياز اختبارات القبول والقدرات المقررة بالمدرسة من اختبارات نظرية، ومقابلة شخصية.

- اجتياز الكشف الطبي.

مميزات التقديم في مدرسة الإنتاج الحربي بالسلام

- منح الخريجين شهادة الدبلوم من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بالإضافة لمنح الطالب شهادة الـ« BTEC» صادرة من الهيئة البريطانية «Pearson» الشهادة معتمدة في العديد من دول العالم.

- عقد ملتقى توظيف لخريجي المدرسة مع شركات ومصانع القطاع الخاص.

- يؤهل الخريج لسوق العمل الدولي والمحلى.

- الحصول على شهادة دولية بمصروفات حكومية.

سنوات الدراسة في مدرسة الإنتاج الحربي بالسلام

3 سنوات دراسة.

التخصصات في مدرسة الإنتاج الحربي بالسلام

- تخصص كهرباء وإلكترونيات.

- تخصص ميكانيكا.

الأوراق المطلوبة للتقديم في مدرسة الإنتاج الحربي بالسلام

- صورة من شهادة الميلاد.

- صورة من استمارة النجاح أو بيان النجاح.

- صورة من بطاقة الرقم القومي ولي الأمر.