الرئيس الروسي: انخفاض البطالة لـ2.6 % وأكثر من 2 مليون وظيفة شاغرة

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن البطالة في بلاده لا تزال عند مستويات منخفضة تاريخيًا، وأن عدد العاملين يواصل نموه ليصل إلى 74.1 مليون شخص.

وأضاف بوتين، في تصريحات له خلال اجتماع حكومي اليوم أوردتها وكالة أنباء "تاس"، أنه "مقارنة بالعام الماضي - كان هناك 73.4 مليون موظف في العام الماضي - يوجد هذا العام بالفعل 74.1 مليون موظف"، مشيرًا إلى أن هناك أكثر من مليوني وظيفة شاغرة مفتوحة وأن البطالة عند مستوى منخفض تاريخيًا يبلغ 2.6%".

وبدوره، أكد وزير العمل والحماية الاجتماعية الروسي أنطون كوتياكوف، أن عدد الموظفين في بلاده ارتفع بمقدار 2.7 مليون شخص مقارنة بفترة ما قبل جائحة "كورونا" في 2019.

وأوضح كوتياكوف "أنه في نهاية مايو 2024 فقط، ارتفع عدد الروس العاملين بمقدار 100 ألف شخص ليصل العدد الكلي إلى 74.1 مليون شخص".