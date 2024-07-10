منتخب الأساتذة للسباحة بالزعانف يفتتح بطولة العالم بميداليتين

افتتح المنتخب المصري للأساتذة للسباحة بالزعانف بطولة العالم في حمامات السباحة المقامة خلال الفترة من 9 إلى 12 يوليو في مدينة بلجراد بصربيا بميداليتين بواقع ذهبية وفضية.

توج محمد مدحت بذهبية 50 م مونو فيما أحرز محمد طارق سالم فضية سباق 400 مونو خلال منافسات بطولة العالم للاساتذه للسباحة بالزعانف المقامة حاليا بصربيا.

وتخوض مصر منافسات البطولة ب 5 لاعبين هم: محمد حسني عبد المجيد، محمد طارق سالم، محمد مدحت عبد الفضيل، محمد احمد عبد الحميد، مايكل شكري جرجس.

وقد أعرب كابتن سامح الشاذلي رئيس الاتحادين المصري والعربي للغوص والإنقاذ عن سعادته بهذه الميداليات التي افتتح بها المنتخب البطولة مؤكداً أن رصيد مصر من الميداليات سيزداد خاصةً أن مستوى السباحين المصريين يسمح لهم بالمنافسة الدولية والصعود على منصات التتويج.

وتشارك مصر ايضًا في بطولة العالم للسباحة بالزعانف في حمامات السباحة للكبار والمقرر إقامتها بمدينة بلجراد بصربيا خلال الفترة من 10 وحتى 17 يوليو ببعثة مكونة من 5 سباحين غالبيتهم من منتخب الناشئين.