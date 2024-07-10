"الوكيل" ينضم إلى اللجنة الاستشارية لـ"الهندسة الكهربائية"

شارك المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين في اجتماع اللجنة الاستشارية للشعبة الكهربائية امس الثلاثاء ٩ يوليو ٢٠٢٤ وذلك بعد إعادة تشكيلها، وهو الاجتماع الذي شارك فيه الأستاذ الدكتور مهندس أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء والأستاذ الدكتور مهندس هشام سعودي– وكيل النقابة ورئيس اللجنة العليا للهندسة الاستشارية، والمهندس محمود عرفات- أمين عام النقابة.

حيث وجَّه "النبراوي" التحية للجنة وأعضائها.. وقال: "اللجنة الاستشارية للشعبة الكهربائية إحدى أفضل اللجان الاستشارية بالنقابة، وعملها معروف ومُقدَّر، ويشعر به الجميع، فهي تقوم بدور نقابي ووطني على أعلى مستوى".

وتابع: "الاستشاري هو شرف المهنة وشرف النقابة، ودوره بالغ الأهمية، فوجوده في أي عمل ضمانة أكيدة على أن العمل سيتم على أفضل ما يكون".

وقال الدكتور المهندس هشام سعودي: "الاستشارية فخر نقابة المهندسين"، مشددًا على ضرورة التزام أعضاء اللجان الاستشارية بالحيادية الكاملة في أداء عملهم.. وأضاف: "لا ضغوط على أعضاء اللجنة في حكمهم على الطلبات المُقدَّمة إليهم، فلهم الحرية المطلقة فيما يصدرونه من أحكام، ولا رقيب عليهم سوى خبراتهم وضمائرهم، والله سبحانه وتعالى".

وقال المهندس محمود عرفات: "كل أطراف العمل النقابي، سواء النقابات الفرعية أوالشُّعب الهندسية واللجان النقابية بما تشهده حاليًا من حراك وأنشطة وفعاليات توحي بأن القادم أفضل.. وجموع المهندسين مستبشرون خيرًا، فالكل يستشعر أن الفترة القادمة هي فترة العمل والسعي لتحقيق الإنجازات".

وأضاف: "مشاركة قامات هندسية كبيرة في العمل النقابي دليل على أننا نسير في الطريق الصحيح، والدور الذي تقوم به اللجان الاستشارية في النقابة تدعم دور النقابة كجهة استشارية للدولة".

ووجَّه المهندس مبروك عامر- رئيس شعبة الهندسة الكهربائية ورئيس اللجنة الاستشارية بالشُّعبة، التحية للمهندس الاستشاري فاروق الحكيم- رئيس اللجنة السابق على جهوده في قيادة اللجنة في الشهور الماضية.. وقال: "شكرًا المهندس فاروق الحكيم، لقد أديت ووفيت.. وعطاؤك لا ينكره إلا جاحد".

وأكد المهندس هشام محمد أمين– مقرر اللجنة، أن اللجنة الاستشارية، والعمل النقابي على وجه العموم هدفه الأساسي خدمة المهندس المصري وتحقيق صالح المهنة والوطن.

ومن جانبه، قال المهندس الاستشاري فاروق الحكيم، إنه سيواصل عمله النقابي وخدمته للمهندسين والمهنة دون النظر إلى تولِّي أي موقع نقابي.

كما اعرب السيد النقيب طارق النبراوي وأعضاء اللجنة عن رغبتهم في زيارة موقع المحطة النووية بالضبعة وهو ما رحب به الأستاذ الدكتور أمجد الوكيل معبرا عن تقديره للدور الذي تقوم به النقابة في الارتقاء بمهنة الهندسة وتطويرها.