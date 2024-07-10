الملتقى العربى السابع لرواد الكاريكاتير يعلن عن أسماء المكرمين

أعلن الملتقى العربى السابع لرواد الكاريكاتير برئاسة الكاتب الساخر والفنان عماد جمعة مؤسس ومدير الملتقى، عن اسماء المكرمين فى حفل افتتاح الملتقى، المقام فى السابعة من مساء يوم الأحد المقبل، بقاعة نقابة الفنانيين التشكيليين بدار الأوبرا المصرية.

وجاء المكرمون كالتالي هم : "هبة صادق رئيس مجلس إدارة مؤسسة روزاليوسف، أحمد الطاهرى رئيس تحرير مجلة روزاليوسف، رشاد كامل رئيس تحرير مجلة صباح الخير الأسبق، محمود سماحة مدير تحرير مجلة روزاليوسف، الفنان القدير على إبراهيم الديلمي- العراق، الفنان القدير سعيد بدوى "، ويستمر الملتقى حتى يوم الجمعة ١٩ يوليو الجارى .

يشار إلى أن الملتقى العربي لرواد الكاريكاتير السابع تضمن محورين، كان الأول هو فتح باب المشاركة في مسابقته الأولى حول رسم لوحة للسيدة روز اليوسف ومعها نخبة من رواد الكاريكاتير الذين عملوا في المجلة، أما المحور الثانى وهو "خارج المسابقة"، تضمن قضية خطورة وسائل التواصل الاجتماعي على المجتمع والأضرار الناجمة عن ذلك، وتأثيرها على الشباب والأسر والاستحواذ على أفكارهم، والمطلوب من فناني الكاريكاتير رسم لوحات تعبر عن هذه القضية سواء كانت أصلية أو ديجتال بحد أقصى ثلاث أعمال لكل فنان .

جوائز المسابقة مقدمة من المتحف العربي للكاريكاتير "تحت التأسيس" برئاسة الفنان عماد جمعة مؤسس ومدير المتحف، وستكون باسم الفنان الكبير الراحل "جمعة فرحات" وفاء وتخليدا لذكراه وهى كالتالي :الجائزة الأولى قيمتها سبعة آلاف جنيه ودرع المتحف العربي للكاريكاتير، الجائزة الثانية قيمتها خمسة آلاف جنيه وميدالية وشهادة من المتحف العربي للكاريكاتير .

الجائزة الثالثة قيمتها ثلاثة آلاف جنيه وميدالية وشهادة من المتحف العربي للكاريكاتير.

الجائزة الرابعة وقيمتها ألف جنيه وشهادة من المتحف العربي للكاريكاتير، الجائزة الخامسة وقيمتها ألف جنيه وشهادة من المتحف العربي للكاريكاتير .

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