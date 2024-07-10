نائب محافظ سوهاج يعقد اجتماعا لبحث تشغيل مركز الكوثر الطبي

عقد الدكتور محمد عبد الهادي نائب محافظ سوهاج اجتماعا تنسيقيا، اليوم الثلاثاء لبحث آليات البدء في تشغيل المركز الطبي وإزالة أية معوقات، بحضور فريدة سلام رئيس حي الكوثر، والمهندسة هبة عبدالحميد وكيل وزارة الإسكان، والدكتور أحمد عبدالكريم وكيل مديرية الصحة وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج بسرعة تشغيل المركز الطبي بحي الكوثر لخدمة المواطنين.

وأكد نائب المحافظ خلال الاجتماع على أهمية المشروع الذي تم تنفيذه ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لتقديم الخدمات الطبية لأهالي حي الكوثر والقرى المجاورة، موجها بقيام مديرية الصحة بابداء الملاحظات الفنية المطلوبة لتشغيل المركز، على أن تقوم مديرية الاسكان بتنفيذها، والبدء فورا في فرش وتجهيز المركز، وتزويده بالأجهزة الطبية اللازمة؛ للبدء في تقديم خدماته للمواطنين.



يذكر أن المركز الطبي بالكوثر تم انشاؤه على مساحة مسطحة ٢٦٠٠ متر ، بتكلفة ١٨ مليون جنيه، ويشغل مبنى المركز مساحة ٦٠٠ متر مربع، ويتكون من ٤ طوابق " دور أرضي+ ٣ أدوار علوية "، وسور محيط بالمركز، ومكان انتظار للسيارات، ويضم الدور الأرضي " الاستقبال، وغرفة طوارئ، وصيدلية، ومخزن أدوية، وغرفة الأشعة، وعيادة العظام، وغرفة متابعة الحمل، وغرف التعقيم، والنفايات، والأنظمة، والكهرباء، وملفات المرضى، ومغاسل الملابس " .



فيما يشمل الدور الأول علوي " صالة انتظار المرضى، و 2 عيادة طب الأسرة، وعيادات الأطفال والباطنة، والقلب، والجلدية والتناسلية، وغرفة أخذ عينات، ومعامل الدم والطفيليات، و4 غرف للتعليم الصحي، ومراقبة الكاميرات، والأنظمة والكهرباء، ويضم الدور الثاني علوي " صالة انتظار المرضى، و 2 عيادة أسنان، و4 عيادات للنساء والتوليد، والكلى والغدد الصماء، والأنف والأذن والحنجرة، والعيون، ومكتب مدير المركز، ومكتب الصحة، وإدارة الحسابات، و3 غرف للمعلومات، والأنظمة، والكهرباء "، بينما يضم الدور الثالث علوي " سكن للأطباء والتمريض " .