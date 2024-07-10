نقيب الزراعيين: رصد 10 مليارات جنيه لتطوير منظومة الري الحقلي

قال سيد خليفة نقيب الزراعيين، إن نقابة المهن الزراعية تشارك بشكل جيد في وضع السياسات الزراعية، وكافة النقابات المهنية معنية أيضًا بهذا الأمر.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن الدولة تعتمد على 4 قطاعات مختلفة من بينها قطاع الزراعة، حيث يسجل الناتج المحلي لقطاع الزراعة 12%، ونبحث كيفية زيادة الإنتاجية الزراعية.

وتابع نقيب الزراعيين: «لا بد من ربط الإنتاج الزراعي بالاحتياجات التصديرية الزراعية، وتحفيز المزارعين لتطبيق نظام الزراعة الحديثة، ولا بد من آلية لصغار المزارعين لتحفيزهم للدخول في الزراعة الحديثة».

وأردف خليفة: «لدينا نحو 6 ملايين فدان لصغار المزارعين تنتج 70% من الإنتاج الزراعي، ولا بد من تشجيع أصحاب الزراعات الصغيرة لاستخدام الري الحديث، فالشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع الأهلي ضرورية للتنمية الزراعية».

وأوضح نقيب الزراعيين، أن هناك اهتمامًا كبيرًا بتطوير برنامج الري الحقلي في المدن والقرى، وتم رصد نحو 10 مليار جنيه لتطوير منظومة الري الحقلي من قبل البنك الزراعي المصري، وتم استخدام 600 مليون جنيه منهم للزراعة الحديثة.

