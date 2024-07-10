إعلام عبري: 4 دول أوروبية تعهدت لإسرائيل بإعلان الحرس الثوري "منظمة إرهابية"

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" مساء اليوم الأربعاء، إن وزراء خارجية أربع دول أوروبية، تعهدوا لوزير خارجية إسرائيل “يسرائيل كاتس” بدعم إعلان الحرس الثوري الإيراني "منظمة إرهابية".

وكان وزراء خارجية هولندا والتشيك وألمانيا والدنمارك اجتمعوا مع كاتس على هامش قمة الناتو الجارية وتعهدوا له بأن دولهم ستصوت لصالح إعلان الاتحاد الأوروبي الحرس الثوري منظمة إرهابية، الأمر الذي سيؤدي إلى فرض عقوبات عليه.

ونهاية الشهر الماضي، أدرجت كندا، الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية، داعية مواطنيها إلى مغادرة إيران.

وقال وزير الأمن العام دومينيك لوبلان في مؤتمر صحفي “اتخذت حكومتنا قرارا بإدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الكيانات الإرهابية بموجب القانون الجنائي”.

وبحسب تقارير مختلفة فقد طالب المشرعون الممثلون للمعارضة منذ وقت طويل بتصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية، لكن حكومة رئيس الوزراء جاستن ترودو أحجمت عن اتخاذ هذه الخطوة، قائلة إنها قد تؤدي إلى نتائج غير مقصودة.

وتصنف كندا بالفعل فيلق القدس، ذراع الحرس الثوري في الخارج، جماعة إرهابية.. وقطعت أوتاوا علاقاتها الدبلوماسية مع طهران في عام 2012.