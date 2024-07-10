ميزة حديثة لحماية مستخدمى واتساب من الانضمام لمجموعات عشوائية

قام تطبيق واتساب بإنشاء عدد من الميزات لخصوصية حماية مستخدميه من الدخول إلى مجموعات عشوائية قد يبعثها غرباء أو محتالين، ويعلن الأشخاص بطلب المجموعة الذي يتلقونه بالتفاصيل قبل أن يقرروا الانضمام إليهم.

وتعد مجموعات واتساب مصدر جيد للتواصل مع الاصدقاء والمقربين والزملاء في العمل، ويمكن للمستخدمين تأسيس مجموعة لأي مناسبة خاصة أو اجازة جماعية ، لكن يحدث في بعض الحالات علي الحصول علي إشعار دعوة عشوائي لمجموعة واتساب بالانضمام اليها دون معرفة مسبقة بهوية من أرسلها وما هو موضوعها .

ويضيف واتساب إن دعوات المجموعة الجديدة حاليا ستخبرك بمزيد من المعلومات حول المجموعة، والتي تشمل الشخص الذي أرسل الطلب وطبيعة انضمامك إلى المجموعة.

وذلك إذا تمت إضافتك إلى مجموعة عن طريق شخص لا تعرف هويته ، فسيظهرلك بطاقة سياق توفر لك الكثيرمن المعلومات حول المجموعة، يتضمن ذلك من أضافك، ومدى حداثة إنشاء المجموعة، ومن قام بإنشائها،" أيضا أبرز واتساب في صفحة الأسئلة الشائعة الخاصة به.