"المصريين": التحالف الوطني للعمل الأهلي جسد روح التضامن على أرض الواقع

أكد حسين أبو العطا، رئيس حزب ”المصريين“، أن التحالف الوطني للعمل الأهلي جسد روح التضامن الوطني على أرض الواقع، ورسم خريطة واضحة لمسار التنمية الاجتماعية الشاملة، وبرز دور التحالف جليًا في مساندة مختلف فئات المجتمع وتقديم الرعاية اللازمة لها، حيث ساهم بشكل فعال في تحقيق التكافل الاجتماعي وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية لمختلف الفئات على رأسهم الأولى بالرعاية وذوي الاحتياجات الخاصة.

وأوضح ”أبو العطا“ في بيان اليوم الأربعاء، أن التحالف الوطني للعمل الأهلي يُمثل نموذجًا رائدًا للعمل الاجتماعي المُنظم على أرض الكنانة، من خلال مساهمته بفعالية إيجابية في مساندة مختلف فئات المجتمع وتقديم الرعاية اللازمة لها حتى أصبح شريكًا استراتيجيًا للدولة في مسيرة التنمية الشاملة وتحقيق أهدافها الوطنية، مؤكدًا أن تأسيس التحالف الوطني ساهم في تعزيز التعاون بين مختلف الجهات المعنية بالعمل الأهلي، ووجه الجهود نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأضاف رئيس حزب ”المصريين“، أن التحالف الوطني للعمل الأهلي ساهم أيضًا في استغلال الموارد بشكل أفضل لتنفيذ المشروعات والبرامج التنموية، وضمن استدامة المشروعات والبرامج التنموية لتحقيق رؤية مصر 2030، لافتًا إلى أن العمل الأهلي جزء لا يتجزأ من التنمية المستدامة، والتحالف الوطني جسد مثالًا مشرفًا للتعاون والتنسيق بين مختلف منظمات المجتمع المدني والجهات الحكومية والقطاع الخاص، بهدف تحقيق التنمية الشاملة وتقديم الدعم والرعاية للمجتمع بكافة شرائحه.

وأشار عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية إلى أن التحالف الوطني للعمل الأهلي نفذ مبادرات وبرامج متنوعة تُغطي مختلف مجالات التنمية، بداية من دعم وتمكين المرأة ومبادرات توفير فرص العمل للمرأة المعيلة، وبرامج تدريبية لتنمية مهاراتها، مرورًا برعاية الشباب ومبادرات لتوفير فرص العمل، وبرامج تدريبية لتأهيلهم لسوق العمل، ومشروعات لتنمية مهاراتهم وريادة الأعمال، وصولًا إلى دعم ذوي الإعاقة وكبار السن من خلال توفير الخدمات الأساسية لهم، ودعم الأسر الأولى بالرعاية سواء بالمساعدات العينية والمالية أو تقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهذه الأسر.

واختتم: نأمل من التحالف مواصلة جهوده في دعم وتمكين المرأة، ورعاية الشباب، ومساعدة ذوي الإعاقة وكبار السن، ودعم الأسر الأولى بالرعاية، ونطمح إلى رؤية المزيد من المبادرات والبرامج المبتكرة التي تُلامس احتياجات هذه الفئات وتُساهم في تحسين حياتهم، ونتطلع إلى تعزيز شراكات التحالف مع الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمنظمات الدولية، من أجل تعظيم الاستفادة من الخبرات والإمكانيات المتاحة وتوسيع نطاق تأثيره، ودائمًا وأبدًا نمد يد عون الحزب لمن يضع الوطن والمواطنين أولوية.