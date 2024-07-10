يورو 2024.. شوط أول مثير بين إنجلترا وهولندا

حسم التعادل الإيجابي، نتيجة الشوط الأول بين إنجلترا وهولندا بهدف لمثله، خلال المباراة المقامة بينهما حاليًا على ملعب سيجنال إيدونا بارك، منافسات دور نصف النهائي من بطولة يورو 2024.

بدأت أحداث المباراة بإثارة، حيث فاجئ منتخب هولندا، إنجلترا بهدف مبكر.

مباراة إنجلترا ضد هولندا

قطع تشافي سيمونز لاعب المنتخب الهولندي الكرة من متوسط ميدان المنتخب الإنجليزي ديكلان رايس، ثم سدد كرة صاروخية في شباك الحارس جوردان بيكفورد في الدقيقة السابعة.

وبعد مرور 11 دقيقة، جاء هدف تعادل منتخب إنجلترا من ركلة جزاء، حيث تدخل دينزل دومفريس على قدم هاري كين قائد الأسود الثلاثة، لينفذ الأخير ركلة الجزاء بنجاح.

واستمر منتخب إنجلترا في الضغط على مرمى هولندا، حيث أنقذ دومفريس كرة فيل فودين من على خط المرمى.

ورد منتخب الطواحين بكرة رأسية من دومفريس في الدقيقة 30، ارتطمت بعارضة المنتخب الإنجليزي.

وتصدى القائم الأيمن لمنتخب هولندا، لتسديدة فودين الرائعة في الدقيقة 32، لتستمر نتيجة التعادل الإيجابي 1-1 بين المنتخبين حتى نهاية الشوط الأول.

منتخب إنجلترا كان ثالث المتأهلين إلى نصف نهائي يورو 2024، بعدما نجح في إقصاء سويسرا بركلات الترجيح بنتيجة 5-3، بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

أما منتخب هولندا تأهل إلى قبل النهائي، بريمونتادا على تركيا بهدفين مقابل هدف، في المباراة الوحيدة التي حُسمت في الوقت الأصلي أي بعد نهاية الـ90 دقيقة فقط.

تقام بطولة يورو 2024 في ألمانيا خلال الفترة من 14 يونيو الماضي حتى 14 يوليو الجاري، بمشاركة 24 منتخبًا.