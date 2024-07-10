محافظ شمال سيناء: حريصون على وصول المساعدات إلى أهالينا في غزة

قال اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء، إن الدولة نجحت في القضاء على الإرهاب في جميع أنحاء سيناء.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك اهتمامًا كبيرًا بالقطاع الاقتصادي في مدينة سيناء، حيث أن خطة الدولة تستهدف تغذية جميع القطاعات بالاقتصاد القوي، مع توطين قطاع الصناعة بشكل مستمر وفقًا لتوجهات القيادة السياسية والفريق كامل الوزير وزير النقل والصناعة.

وتابع: «مكلفين من قبل الحكومة بدور معين في إدخال المساعدات الإغاثية والإنسانية لمعاونة أهالينا في قطاع غزة، ونعمل بشكل جيد، وحريصون على وصول المساعدات إلى الداخل».

وأوضح محافظ شمال سيناء، أنه تم وضع خطة كبيرة لتنمية جميع المناطق في سيناء، وذلك من خلال إعداد ورش صغيرة لتنمية وتطوير مشروعات البنية التحتية في العريش.

ولفت اللواء خالد مجاور، إلى أن جميع أهالي شمال سيناء يعمهم فرحة كبيرة بعد تطوير المحاور والطرق والشوارع، والجميع يسير في أمان، والكل مطمئن بشكل كبير.

