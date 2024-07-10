محافظ البحيرة تتفقد مستشفى إدكو المركزي ومشروعات رصف وتطوير الطرق.. صور

أجرت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، اليوم الأربعاء، جولة ميدانية موسعة وذلك للوقوف على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بمركزي إدكو ورشيد، وقد تم ذلك بحضور الدكتور حازم الديب، نائب محافظ البحيرة، واللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام للمحافظة، كامل غطاس، السكرتير العام المساعد وممثلي كافة الجهات المعنية بالمحافظة.

فى إطار خطة محافظة البحيرة للارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين وبالتزامن مع التكليفات الصادرة للحكومة الجديدة بالوقوف على احتياجات المواطنين والعمل على تحسين جودة الحياة وتقديم الخدمات بالشكل الأمثل وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن، ويأتي ذلك في إطار خطة المحافظة لتحسين مستوي الطرق طبقا للخطة التي تم وضعها وكذلك جودة الخدمات حيث شملت الجولة تفقد أقسام مستشفي إدكو المركزي المختلفة، واستمعت سيادتها خلال الجولة لطلبات وشكاوى المواطنين، ووجهت بالعمل على حلها وضمان تقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضي.

كما قامت محافظ البحيرة، بالمرور على صيدلية المستشفي للوقوف علي مدى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بها، حيث وجهت بتوفير كافة أنواع الأدوية والمستحضرات الطبية اللازمة وذلك بالتعاون والتنسيق مع صيدلية المحافظة والمشاركة المجتمعية بجانب الدعم الحكومي، هذا إلى جانب تفقد غرف العمليات وأقسام الإستقبال والعظام ومتابعة حالات المرضي من واقع السجلات وقسم الأطفال "تحت الانشاء".

وواصلت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة جولتها بمركز إدكو لتتفقد أعمال الرصف فى شارع الخدمات وشارع المصيف، بالإضافة إلي تفقد أعمال مشروع رفع كفاءة وإعادة تأهيل طريق الشركات بطول 6 كم، حيث وجهت سيادتها بسرعة إنهاء الأعمال فى الوقت المحدد مع الإلتزام بالمواصفات الفنية المطلوبة لتقديم أفضل خدمة للمواطنين والتخفيف عنهم ..لتحسين جودة خدمة حركة النقل بالمحافظة، وحل مشكلة الكثافة المرورية وتيسير الحركة أمام المواطنين.

كما قامت بجولة ميدانية بمركز رشيد تضمنت تفقد مشروع محطة رفع الصرف الصحي بالجدية، بطاقة استيعابية 2.5 ألف م3 / يوم، وتكلفة استثمارية بلغت 50 مليون جنيه، ويتكون المشروع من (محطة رفع - شبكة انحدار بطول 9 كم / ط - خط طرد بطول 6 كم / ط) ويستفيد منها 18000 نسمة، حيث وجهت بسرعة دفع العمل وإزالة ما يعترض المشروع من معوقات وبدء التشغيل الكلي للمحطة.

من هي جاكلين عازر محافظ البحيرة الجديد؟

- تولت جاكلين عازر عبدالحليم عازر منصب نائب محافظ الإسكندرية بداية من عام 2019.

- من مواليد 13 مارس 1987 بمدينة دمنهور عاصمة محافظة البحيرة.

- حصلت على بكالوريوس الطب والجراحة، من جامعة الإسكندرية عام 2010، وحصلت على درجة الماجستير في طب المجتمع والصحة العامة من جامعة الإسكندرية في عام 2015.

- عملت معيدة في قسم طب المجتمع بكلية الطب في جامعة الإسكندرية من عام 2012 حتى عام 2016.

- حصلت على درجة الدكتوراه في الطب والصحة العامة والطب الاجتماعي والوقائي في عام 2021.

- تولت منصب مساعد مدير مشروع في منظمة الصحة العالمية لمشروع تقييم تغطية التطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية.

- شاركت أيضًا في البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب خلال الفترة من فبراير 2018 حتى فبراير 2019.