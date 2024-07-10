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الأربعاء 10 يوليو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

«الكليًات والمعاهد اللاهوتيّة» تنظم مؤتمرها السنوي الثاني

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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نظمت رابطة الكليّات والمعاهد اللاهوتية في الشرق الأوسط،  المؤتمر السنوي الثاني   بعنوان" نشهد معاً"، المنعقد في بيت سان مارك للمؤتمرات في منطقة العبور- القاهرة   
استهل الطلاب، والبالغ عددهم اربعين طالبا وطالبة، يومهم الثالث بالصلاة بحسب طقس كنيسة الروم الارثوذكس.
ثم، استمعوا الى محاضرة قدمها  القس بيشوي حلمي الأمين التنفيذي المشارك للرابطة عن العائلة الأرثوذكسية الشرقية بعنوان" نشهد معاً لمجمع نيقية الذي يجمعنا ككنائس متنوعة" وسط اهتمام الطلاب ونسبة انصات عالية.
بعدئذ، كانت محاضرة بعنوان" نشهد معاً لكتابنا المقدس" قدمها قدس الأرشمندريت يعقوب خليل، عميد معهد القدّيس يوحنّا الدمشقيّ اللّاهوتيّ في جامعة البلمند، لبنان، ورئيس رابطة كليّات ومعاهد اللّاهوت في الشرق الأوسط، حيث تفاعل معها الطلاب وأصغوا بإسهاب إلى مضمونها لا سيما في ما يتعلق بدعوتهم لعيش الانجيل بفرح ورجاء حقيقيين.
وفي فترة ما بعد الظهر، وبحضور  ومشاركة الدكتور ميشال عبس الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الاوسط، جال الطلاب على بعض الأماكن الحضارية والتأموا حول مائدة محبة.

 

رابطة الكلي ات والمعاهد اللاهوتية الشرق الأوسط نشهد معا بيت سان مارك كنيسة الروم الأرثوذكس الدكتور ميشال عبس الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط