الديهي: نتائج الانتخابات الأمريكية مفصلية.. وترامب قد ينهي الحرب الأوكرانية

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن قضايا الشرق الأوسط بشكل عام لا يوجد لها وزن كبير في مناقشات حلف الناتو، إلا من خلال التواصل مع دول الشرق الأوسط، للحفاظ على الأمن الإقليمي، لعدم التأثير على الأمن الأوروبي بشكل أو بآخر.



وتابع "الديهي"، خلال تقديمه برنامج " بالورقة والقلم"، المذاع على الفضائية العاشرة المصرية "ten"، أن هناك اتفاقًا بين أعضاء حلف الناتو على زيادة الدول المشاركة في حلف الناتو من 2 لـ3% من الناتج القومي لكل دولة، وهناك حديث من الحلف على أنه لن يسمح بانتصار روسيا في أوكرانيا.



ولفت إلى أن الجميع يترقب نتائج الانتخابات الامريكية لأنها ستكون مفصلية في حلف الناتو ، لان الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب المرشح للفوز بالانتخابات المقبلة ربما تنهي الحرب الروسية الأوكرانية وفقًا لبعض المحدادات التي تحدث عنها خلال حملته الانتخابية.

