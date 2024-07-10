ارتفاع أسعار الذهب بالسوق المحلية مع ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية

ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، مع ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية، حيث اكتسب المعدن الأصفرًا زخمًا وسط ارتفاع رهانات خفض أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي.

ارتفعت أسعار الذهب ارتفعت بقيمة 15 جنيهًا بالسوق المحلية خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3225 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بقيمة 8 دولارات، لتسجل 2372 دولارًا.

وسجل جرام الذهب عيار 24 سجل 3686 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2764 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2150 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 25800 جنيه.

وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت بالأسواق المحلية بقيمة 10 جنيهًا خلال تعاملات أمس الثلاثاء، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3200 جنيه، واختتم التعاملات عند مستوى 3210 جنيهات، في حين ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية، بقيمة 8 دولارات، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2356 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2364 دولارًا.