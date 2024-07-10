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الأربعاء 10 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الخارجية البريطانية: تقارير مروعة عن إصابة مدنيين فى غارة إسرائيلية قرب مدرسة

ديفيد لامي، وزير
ديفيد لامي، وزير خارجية بريطانيا
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أعرب ديفيد لامي، وزير خارجية بريطانيا، عن قلق بلاده البالغ إزاء التقارير المروعة عن إصابة مدنيين نتيجة غارة إسرائيلية قرب مدرسة في عبسان بقطاع غزة، وذلك وفق ما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل.

وأكد لامي على ضرورة اتخاذ تدابير عاجلة لحماية المدنيين في قطاع غزة، داعيًا إلى وقف فوري لإطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين.

منذ السابع من أكتوبر، تشن إسرائيل حملة عسكرية مدمرة على قطاع غزة، أسفرت عن سقوط أكثر من 126 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، غالبيتهم من الأطفال والنساء.

بالإضافة إلى ذلك، هناك أكثر من 10 آلاف شخص مفقودين وسط دمار واسع النطاق ومجاعة أدت إلى وفاة عشرات الأطفال.

 

ديفيد لامي بريطانيا غزة