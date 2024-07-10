زراعة كميات كبيرة من الأشجار بالقاهرة.. وإحياء حدائق مصر الجديدة

قال الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، إن القاهرة محافظة عريقة وتاريخية، وفي هذا الشهر نحتفل بالعيد القومي بمرور 1055 سنة على إنشاء محافظة القاهرة.

وتابع محافظ القاهرة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أنه عمل في عدد كبير من الأحياء الشعبية والراقية، ومن ثم نائبا لمحافظ القاهرة؛ حتى تولى هذا المنصب، موضحا أن الرئيس السيسي وجه بحل المشكلات التي تواجه المواطن المصري.

كما أشار إلى أن المحافظة متواجدة دوما مع المواطنين، لمعرفة مشكلاتهم ومشاركتهم في الأفكار وأخذ القرارات، وتلبية حوائجهم المطلوبة.

وتابع محافظ القاهرة، أن رئيس الوزراء وجه بإعادة إحياء مناطق وسط البلد وخاصة ميدان التحرير، مع إرضاء جميع المواطنين، موضحا أنه تم زراعة كميات كبيرة من الأشجار بالإضافة إلى المسطحات الخضراء.

وتابع أن المحافظة ستقوم بإعادة إحياء الحدائق في المقطم والفسطاط ومصر الجديدة، خلال الأيام القريبة المقبلة، مؤكدا على أن المحافظة تعمل على المشاركة الاجتماعية بالأفكار والمقترحات لتقديم أفضل الخدمات لكل المواطنين.