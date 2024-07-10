عائشة نصار عن حوارها مع ابنة قيادي إخواني: كشف الأشباح ورجال الظل بالجماعة

علقت عائشة نصار، الباحثة في شئون الجماعات الإسلامية، عن الانفراد الذي انفردت به بحوارها مع سارة محمد علي ابنة قيادي بالتنظيم الدولي للإخوان، قائلة إننا أمام شهادة تنظيمية نوعية تمثل إضافة بالغة الخصوصية ليس لأنها من قلب الجماعة ولكن لأنها على لسان ابنة قيادي بالجماعة.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، أن الحلقة تشمل كشف تنظيمي ضخم لجريمة تنظيمية لتصفية أحد قيادات الجماعة، مشيرة إلى أن سارة محمد علي، ابنة القيادي محمد علي، في سبيل الوقوف على ماحدث مع والدها والإشارة لقاتله قررت أن تدخل السياج الحديد للتنظيم والأدوار التي كان يلعبها والدها.

وتابعت، أن هذا الحوار كشف هؤلاء الأشباح ورجال الظل بالإخوان، وكان والدها ضمنهم ومن خلال الشهادة نكتشف أنه ليس قيادي في الجماعة في مصر فقط وإنما كان يقوم بمهمة بالغة الخطورة وهي ضابط اتصال ونكتشف من خلال ابنته تفاصيل مهمته ووجود علاقة وثيقة بين الجماعة بمصر والتنظيم الدولي وأفرعه، وكون والده ضابط بين الجماعة وعدة أجهزة أمنية بالمنطقة.