اقرأ غدا في "البوابة".. الجوع القاتل.. خبراء الأمم المتحدة: إسرائيل تستخدم سلاح التجويع لإبادة الفلسطينيين

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الخميس 11 يوليو 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

الجوع القاتل.. خبراء الأمم المتحدة: إسرائيل تستخدم سلاح التجويع لإبادة الفلسطينيين

34 مواطنًا من غزة توفوا بسبب سوء التغذية منذ ٧ أكتوبر

تصفية المناطق الآمنة.. اشتباكات عنيفة بين جيش الاحتلال والمقاومة في غزة

أزمة جديدة.. وزير الدفاع الإسرائيلي يمنح الضوء الأخضر لخطة بدء تجنيد "الحريديم"

دعم لاتيني.. البرازيل تقر اتفاقًا للتجارة الحرة مع السلطة الفلسطينية

صراع الانتخابات.. دونالد ترامب يهاجم كامالا هاريس.. ويتحدى بايدن في مباراة للجولف

الوفود الأوروبية تلتقي شركاء المرشح الجمهوري

شكوك بين الحلفاء حول إعادة انتخاب الرئيس الأمريكي

ستارمر: يمكن لأوكرانيا استخدام صواريخنا لضرب أهداف داخل روسيا