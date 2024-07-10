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الأربعاء 10 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

بدائل الثانوية العامة.. تعرف على المطلوب للالتحاق بمدرسة العربي للتكنولوجيا

مدرسة العربي الثانوية
مدرسة العربي الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية
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مع اقتراب موعد التقديم للمدارس الثانوية ونهاية فترة الاعدادية يبحث الكثير من الطلاب عن مدارس بديلة للمدارس الثانوية وتختلف الأسباب من طالب لآخر فالبعض لديه رغبة في التخصص مبكرا لتعلم مجال معين في عشرات المدارس التي اصبحت متاحة في مصر بديلة للثانوية العامة من بينها "مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية"، وكانت أعلنت الوزارة أنه بعد سنوات قليلة من بداية إطلاق المدرسة  قد لاقت الكثير من إقبال الطلاب للالتحاق بها، ففي العام الدراسي الواحد يتقدم أكثر من  20 ألف طالب وطالبة للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، ليتم اختيار ما لا يزيد عن 4000 طالب وطالبة ممن تنطبق عليهم الشروط ويتم اجتياز اختبارات القبول.

وتبرز "البوابة نيوز" كل المطلوب من شروط وأوراق للالتحاق بهذه المدرسة لعام 2024-2025 بعدما أعلنت وزارة التربية والتعليم الفني تنسيق المدرسة بشكل رسمي ومميزات المدرسة ايضا:

-شروط القبول في مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية:

*التقديم متاح للبنين من إدارة قويسنا بمحافظة المنوفية وإدارة بنها بمحافظة القليوبية.

*حصول المتقدم على مجموع لا يقل عن 230 بالشهادة الإعدادية.

*لا يزيد عمر المتقدم عن 18 عام في أول أكتوبر 2021.

-مميزات المدرسة:

* تطبيقها مناهجها الدراسية قائمة على نظام الجدارات، ويتم تدريسها من قبل معلمين مؤهلين على أعلى مستوى.

*طلاب المدارسة يحصلون على شهادة مصرية ذات جودة عالمية عند التخرج.

*المدرسة توفر التدريب العملي أثناء فترة الدراسة بمصانع وشركات الشريك الصناعي..

*توفر المدرسة فرص التعيين بشركات ومصانع الشريك الصناعي بعد التخرج.

*تقوم المدرسة بصرف مكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملي.

التقديم للمدارس الثانوية مدارس بديلة للمدارس الثانوية مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية