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الأربعاء 10 يوليو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

إعلام إسرائيلي: حلول اجتماع القاهرة لا تتضمن وجود الاحتلال بغزة

نتنياهو
نتنياهو
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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن الحلول التي طرحت باجتماع القاهرة لا تتضمن وجودا إسرائيليا على الأرض في قطاع غزة، بحسب ما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

بينما قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، أنه: "ثمة فرص محدودة أمامنا ومن واجبنا التوصل إلى صفقة تبادل تعيد الرهائن من غزة،" مضيفا: "الظروف التي سيتم خلقها بعد الصفقة ستعمل على تعزيز مصالحنا الوطنية والأمنية،" وفقا لـ"سكاي نيوز".

فيما كشفت القناة 12 الإسرائيلية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يجري مشاورات بشأن إقالة جالانت من منصبه في الأشهر المقبلة.

القاهرة غزة وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت صفقة رهائن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو