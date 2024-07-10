إعلام إسرائيلي: حلول اجتماع القاهرة لا تتضمن وجود الاحتلال بغزة

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن الحلول التي طرحت باجتماع القاهرة لا تتضمن وجودا إسرائيليا على الأرض في قطاع غزة، بحسب ما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

بينما قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، أنه: "ثمة فرص محدودة أمامنا ومن واجبنا التوصل إلى صفقة تبادل تعيد الرهائن من غزة،" مضيفا: "الظروف التي سيتم خلقها بعد الصفقة ستعمل على تعزيز مصالحنا الوطنية والأمنية،" وفقا لـ"سكاي نيوز".

فيما كشفت القناة 12 الإسرائيلية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يجري مشاورات بشأن إقالة جالانت من منصبه في الأشهر المقبلة.