توفير مقرات في الشوارع لحماية العمالة غير المنتظمة

كشف محمد جبران، وزير العمل، تفاصيل لقائه مع اثنين من العمالة غير المنتظمة يحتاجون للمساعدة والدعم.

وقال في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، «شوفت فيديو منذ أيام لأحد الأشخاص يستغيث من أعباء الحياة عليه ويحتاج إلى الدعم والمساعدة، وكلفت على الفور بمساعدته وإعانته على حاجته في أسرع وقت».

وتابع وزير العمل: «لما شوفت الفيديو أثر فيا، ولما جيت المكتب قولت لزملائي أنا عايز الراجل ده، وهما على ما وصلوا ليه أخذوا يومين، وبعتله عربية خاصة تجيبه من مسقط رأسه في بنها».

وأكمل الوزير: «الراجل طلع عنده غضروف، وغير قادر على العمل سوى يومين فقط في الأسبوع، ويعاني من عدم كفاية الموارد، ووجهت على الفور بوضعه ضمن دفعات العمالة غير المنتظمة».

واستكمل: «هذا الرجل كان معه شخص آخر وطلب مني بتوفير شغل لابنته، لكني قلت: إحنا هنخليها تأخذ دورة للتمريض تكلفتها حوالي 12 ألف جنيه وستتكفل الوزارة بالمبلغ، علشان تخرج للسوق وتعمل».

وأوضح محمد جبران وزير العمل، أن ما حدث هو مجرد واجب وطني وضروري ضمن تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأردف الوزير محمد جبران: «أمرت زملائي في الوزارة بإرسال لجان في الشوارع لرصد العمالة غير المنتظمة، لإنشاء أماكن نظيفة تحمل اللوجو الخاص بوزارة العمل؛ تجلس عليه وتسكن فيه حتى يسهل العثور عليهم والتعرف عليهم».