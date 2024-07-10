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الأربعاء 10 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

هبوط مخزون النفط الخام والبنزين وصعود نواتج التقطير في أمريكا

النفط
النفط
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 قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن مخزونات النفط الخام هبطت 3.4 مليون برميل إلى 445.1 مليون في الأسبوع الماضي، في الخامس من يوليو؛ وذلك مقارنة مع توقعات محللين استطلعت رويترز آراءهم بأن تنخفض 1.3 مليون.

وذكرت الإدارة أن مخزونات النفط الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما تراجعت 702 ألف برميل خلال الأسبوع.

وأضافت أن استهلاك الخام في مصافي التكرير ارتفع 317 ألف برميل يوميا.

وصعد معدل تشغيل المصافي 1.9 نقطة مئوية خلال الأسبوع.

وأفادت الإدارة بأن مخزونات البنزين نزلت مليوني برميل خلال الأسبوع إلى 229.7 مليون مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع رويترز بأن تنخفض 0.6 مليون.

وأظهرت بيانات الإدارة أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، تقدمت 4.9 مليون برميل خلال الأسبوع إلى 124.6 مليون مقارنة بتوقعات بصعودها 0.8 مليون.

وقالت الإدارة إن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفع 615 ألف برميل يوميا.

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