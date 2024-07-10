«دمنهور» تحتفل بتخريج أولى دفعات متدربي «UCCD»

شهد الدكتور إلهامي ترابيس، رئيس جامعة دمنهور، اليوم الأربعاء، فعاليات حفل تخريج أولى دفعات متدربي المركز الجامعي للتطوير المهني UCCD.

من جانبه أعرب رئيس الجامعة عن بالغ سعادته لنجاح التجربة الأولى للمركز الجامعي للتطوير المهنى UCCD، وما سيحققه من نقلة نوعية في مستوى خريجي الجامعة، لتقديم الإرشاد المهنى والتدريب العملى على مهارات التوظيف، مشيرا إلى أن هذه التجربة تساهم بشكل فعال في تكوين شخصية الطالب للتعامل مع المجتمع، من خلال تقديم دورات تهتم بالربط بين الجانب الأكاديمي وتكوين الشخصية المتكاملة للطالب ليتمكن من التعامل مع المعطيات المختلفة في سوق العمل، وكذا تعريف الطلاب بطرق التعامل مع الزملاء والرؤساء فى بيئة العمل.

وعلى صعيد آخر أكد الدكتور أحمد هلال - مدير المركز الجامعى للتطوير المهني، أنه تم خلال الاحتفالية عرض نماذج طلابية ممن تلقوا تدريبًا فى المركز، الذين عبروا عن مدى استفادتهم من البرامج التدريبية التي حصلوا عليها داخل المركز، مما ساهم في تحفيزهم على استغلال الفرص المتاحة لتحقيق طموحاتهم، كما أعلن سيادته عن حذمة من الدورات التدريبية الفترة القادمة في التسويق واللغة الإنجليزية.



وفي الختام أشاد الدكتور إلهامي ترابيس، رئيس الجامعة بالجهد المبذول من فريق عمل المركز خلال الفترة الماضية متطلعا إلى المزيد من العطاء.

وكرم رئيس الجامعة فريق عمل المركز وخريجي الدفعة الأولى من الطلاب بمختلف كليات الجامعة وعددهم "٢٧" طالب ممن حصلوا على الدورة التدريبية بعنوان " التدريب على مهارات التوظيف" متمنيا لهم التوفيق في حياتهم العلمية والعملية.