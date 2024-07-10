بدائل الثانوية العامة.. تعرف على المطلوب للالتحاق بمدرسة الطاقة الشمسية

مع اقتراب موعد التقديم للمدارس الثانوية ونهاية فترة الاعدادية يبحث الكثير من الطلاب عن مدارس بديلة للمدارس الثانوية وتختلف الأسباب من طالب لآخر فالبعض لديه رغبة في التخصص مبكرا لتعلم مجال معين في عشرات المدارس التي اصبحت متاحة في مصر بديلة للثانوية العامة من بينها "مدرسة الطاقة الشمسية في أسوان"، وهي إحدى المدارس التي يلتحق بها الطلاب الحاصلون على الشهادة الإعدادية وتابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وضمن الكثير من مدارس بدائل الثانوية العامة، التي تشهد إقبالا كبيرا من الطلاب في محافظة أسوان ومحافظات الصعيد، كونها توفر فرص عمل مباشرة، وارتبط إقامتها مع إقامة محطة بنبان لإنتاج الكهرباء من ألواح الطاقة الشمسية.

وتبرز "البوابة نيوز" كل المطلوب من شروط وأوراق للالتحاق بهذه المدرسة لعام 2024-2025 بعدما أعلنت وزارة التربية والتعليم الفني تنسيق المدرسة بشكل رسمي ومميزات المدرسة ايضا:

مدرسة الطاقة الشمسية في أسوان، تقع في قرية بنبان بمركز دراو في المحافظة، افتتحت عام 2023، مع محطة بنبان للطاقة الشمسية في أسوان، وتقبل بعد حصول الطالب على الشهادة الإعدادية، وتقبل من أعلى من مجموع الثانوية العامة، من الجنسين بنين وبنات وخلال افتتاح المدرسة راعت الوزارة أن تتكون من 6 فصول نصفهم بنات والآخر بنين، بإجمالي 180 طالبا وطالبة كل عام، ومدتها 3 سنوات، وعدد كبير من المعامل للتدريبات العملية للتعامل في إنتاج الخلايا الشمسية وكيفية التعامل معها، من خلال الدوائر الكهربائية وتركيبها والخلايا الشمسية، والسلامة والصحة المهنية حيث تعد خريج متكامل في هذا المجال.

-شروط الالتحاق بمدرسة الطاقة الشمسية:

*أن يكون الطالب أو الطالبة من الحاصلين على الشهادة الإعدادية.

*تقديم شهادة حسن سير وسلوك من المدرسة الإعدادية التي كان يلتحق بها الطالب أو الطالبة.

*أن يكون الطالب أو الطالبة حاصلا على مجموع أعلى 260 درجة بحسب تنسيق المدارس الثانوية لمديرية التربية والتعليم في أسوان.

*شراء ملف من إحدى المكتبات والتقديم به إلى مدرسة الطاقة الشمسية.

*توقيع إقرار من ولي أمر الطالب أن كافة البيانات المدونة في الملف صحيحة. -اجتياز المقابلة الشخصية من قبل اللجنة المشكلة التي شكلتها إدارة المدرسة حيث يتم عمل اختبار شفهي وتحرير وقياس طول وعرض.

*شهادة صحية للطالب أو الطالبة من أقرب مكتب للتأمين الصحي كونه لائق طبيا.

-الأوراق المطلوبة للتقديم:

*6 صور شخصية حديثة للمتقدم يكتب عليها اسمه رباعي ورقمه القومي .

*تقديم شهادة ميلاد حديثة الطالب المتقدم.

*تقديم أصل من استمارة النجاح في الشهادة الإعدادية2023.

-مميزات مدرسة الطاقة الشمسية:

تتميز المدرسة بأنها تعد خريج متكامل ومؤهل للعمل في محطات الطاقة الشمسية لإنتاج الكهرباء مثل محطة بنبان في مركز دراو في أسوان.

*يستطيع الخريج التعامل مباشرة مع الدوائر الكهربائية وخلايا الطاقة الشمسية وكيفية صناعتها، كنا تؤهله إلى الالتحاق بكليات الهندسة والمعاهد المماثلة في التعليم العالي.