خدمة الشباب السوداني تفتتح مؤتمرها الصيفي

افتتحت اليوم خدمة الشباب السوداني بالكنيسة الأسقفية، المؤتمر الصيفي الثاني عشر، بحضور القس الدكتور ياسر كوكو، راعي الخدمة السودانية بكاتدرائية جميع القديسين، حيث انضم للمؤتمر ما يقرب من ١٠٠ شاب وشابة، وذلك بمنطقة وادى النطرون.

افتُتح المؤتمر بخدمة الشّركة المقدسة بقيادة القس ياسر كوكو، حيث أكد في عظته على أهمية الكتاب المقدس في حياتنا، ودوره في تحقيق السلام والمحبة ونشر التغيير الإيجابي في حياة الفرد، مختتمًا بصلاه من أجل المؤتمر، أن يكون خطوة مؤثرة في حياة جميع الحاضرين.

عَقب ذلك ألقى محب نعيم، مدير القطاع الإعلامي والثقافي بإبروشية الكنيسة الأسقفية، محاضرة حول قوة وتأثير الميديا، تناول فيها مميزاتها ومخاطرها، وتطرق أيضًا إلى دورها المحوري في الكنيسة والحياة الشخصية.

ومن المقرر أن يتضمن برنامج المؤتمر جلسات دراسة كتاب لرسالة بولس الرسول لأهل كولوسي بالكتاب المقدس، ومحاضرات عن القداسة والانضباط الروحي، بالإضافة إلي اوقات العبادة والتسبيح.