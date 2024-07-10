التقديم وشروط الالتحاق والأوراق المطلوبة للالتحاق بـ مدرسة الضبعة النووية

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن تنسيق مدرسة الضبعة النووية لعام "2024-2025" ، وهو ما يشجع الكثير من الطلاب وأولياء الأمور بالبحث عن آلية التقديم بـ مدرسة الضبعة النووية 2024-2025، وشروط الالتحاق بها والأوراق المطلوبة للتقديم.

حيث أفادت وزارة التربية والتعليم أن مدرسة الطاقة النووية للتكنولوجيا التطبيقية تعد من أوائل المدرارس المتخصصة في الشرق الأوسط في مجال الطاقة النووية، والتي يتم تدريب وتأهيل طلابها للعمل في مجال المفاعل النووي السلمي، وعن موقع المدرسة فهي تتواجد في مدينة "الضبعة" بمحافظة مطروح، وتم ضم المدرسة لمنظومة مدارس التكنولوجيا التطبيقية من العام الماضي، ويشمل نظام الدراسة بها خمس سنوات، ويتاح للطلاب إقامة داخلية، حيث يوجد مبنى سكنى الإقامة الطلاب مجهز بمطعم وصالة مذاكرة وصالة رياضية ويسمح للطلاب بالنزول إجازة يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع والعودة للمدرسة يوم السبت.

شروط الالتحاق بـ مدرسة الضبعة النووية:



- يشترط أن يكون الطالب مصري الجنسية.

- لابد أن يكون الطالب حاصلا على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الاساسي دور أول 2024 بمجموع لا يقل عن 260 درجة أو ما يعادلها من الشهادة الإعدادية الأزهرية.

- ألا يقل متوسط مجموع مواد "الرياضيات + اللغة الانجليزية + العلوم" عن نسبة 95%.

- يسمح بالتقديم لجميع خريجي الإعدادية العامة الأزهرية "بنين فقط " من جميع محافظات جمهورية مصر العربية.

- ألا يزيد سن الطالب المتقدم عن 18 عاما في 1 /10 /2024 .

- الأولوية في القبول بـ مدرسة الضبعة النووية لأبناء محافظة مطروح الحاصلين على الشهادة الإعدادية من محافظة مطروح في حالة التساوى المجموع الاختبارات وبما لا يتعدى نسبة 20% بمدينة الضبعة من المقبولين.

- أن يسجل الطالب على الموقع الإلكترونى الذي يتم نشره.

- أن يجتاز اختبارات القدرات والمقابلات الشخصية.

- أن يكون لائقا طبيا " اجتياز الكشف الطبي " .

- يتم سداد مبلغ "3000" ثلاثة آلاف جنيه مصري للطلاب المقبولين مقابل الخدمات الإضافية التعليمية ويتم زيادته كل عام طبقا للقرارات الوزارية المنظمة لهذا الشأن علاوة علي ذلك المصاريف الحكومية العادية.

المستندات المطلوبة عبارة عن ملف يتضمن :

- استمارة التقديم الإلكتروني للمدرسة.

- بيان نجاح رسمي ودرجات الشهادة الإعدادية لنفس سنة التقديم.

- صورة شهادة ميلاد رقم قومي للطالب.

- عدد ٢ صور شخصية للطالب.

- صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

- إيصال سداد رسوم 100 جنيه لحساب صندوق دعم المشروعات التعليمية.

- أن يسجل الطالب على الموقع الإلكترونى الذي يتم نشره.

https://exls.emis.gov.eg/

بعد تقديم ملف الأوراق المطلوبة للجنة قبول الأوراق بمديرية التعليم بمحافظة الطالب يتم إعلان كشوف أسماء الطلاب المستوفين للشروط بعد حوالي أسبوعين من انتهاء موعد قبول الأوراق.