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الأربعاء 10 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

وزير التعليم يستقبل محافظ الوادي الجديد لبحث التعاون في تطوير المنظومة التعليمية

وزير التعليم ومحافظ
وزير التعليم ومحافظ الوادي الجديد
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استقبل الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، حيث قدم المحافظ التهنئة للوزير بمناسبة توليه حقيبة التربية والتعليم.

وشهد اللقاء استعراضا لطبيعة المدارس بمحافظة الوادي الجديد على أرض الواقع وطبيعة الكثافات الطلابية بالمحافظة، كما قدم اللواء محمد الزملوط عرضا تفصيليا حول أعداد المدارس والفصول الدراسية بالمحافظة فضلا عن الجهود المتواصلة التي تبذلها المحافظة في سبيل تطوير العملية التعليمية بشكل مستدام.

وقد ثمن الدكتور محمد عبد اللطيف جهود اللواء محمد الزملوط والمحافظة للارتقاء بالعملية التعليمية من كافة الجوانب، مشيرا إلى أنه يستهدف خلال الفترة الحالية تحديد كافة التحديات التي تواجه المنظومة التعليمية داخل كل محافظة على حدة لوضع الآليات المناسبة لمواجهتها والتغلب عليها بسرعة وفعالية.

وقد اتفق الدكتور محمد عبد اللطيف واللواء محمد الزملوط على تحديد موعد زيارة للوزير للمحافظة في أقرب فرصة للتعرف على جهود المحافظة وتفقد المدارس على أرض الواقع.

الدكتور محمد عبد اللطيف التربية والتعليم التربية والتعليم والتعليم الفني اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد