أيمن الرقب: اقتراب عدد شهداء غزة من 38500 واستهداف عنيف للمدارس

قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن اليوم يقترب عدد الشهداء من 35800 شهيد، لافتًا إلى وجود استهداف عنيف للمدارس في قطاع غزة، ولم يعد هناك مكان آمن في القطاع بشكل كبير، ومؤكدًا أن هناك أمل من خلال اللقاءات التي تجرى في القاهرة والدوحة للتوصل لإتفاق هدنة.

وأضاف الرقب، خلال مداخلة على فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك تخوفات من بنيامين نتنياهو الذي سيتهرب من الإلتزام بأي اتفاق قبل زيارته إلى واشنطن يوم 24 من الشهر الجاري، مؤكدًا أنه لا يريد أي مخرجات قبل لقاءاته المنعقدة في واشنطن بين الجمهوريين وترامب ومنظمة الإيباك وغيرها من الجهات.

وواصل: "نتنياهو يحاول كسب الوقت من خلال التحريض الذي يخرج من حلفاء سموتيريش، من أجل عدم الوصول إلى اتفاق، ومن الواضح أن نتنياهو يخرج برسالة لتعكير صفو كل النتائج الإيجابية، حيث يقول: "نحن لن نسمح بوقف الحرب، وسنعود إليها بعد إتمام جزء من صفقة تبادل المحتجزين"، وهذا ما يفسد كل الجهود المبذولة من الأطراف.