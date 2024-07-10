المحامي العام لنيابات استئناف المنصورة يشهد ختام مسابقة "قضاة المستقبل"

شهد المستشار عماد الدهشان، رئيس الاستئناف المحامي العام الأول لنيابة استئناف المنصورة، اليوم الأربعاء، ختام مسابقة " قضاة المستقبل" والتي نظمتها كلية الحقوق جامعة المنصورة بمحافظة الدقهلية، على مستوى جميع كليات الحقوق والشريعة والقانون وبرامج القانون بكافة الجامعات المصرية.

ختام فعاليات مسابقة "قضاة المستقبل" بحقوق المنصورة:

حضر الحفل الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، الدكتور وليد الشناوي، عميد الكلية، الدكتور أحمد شوقي أبو خطوة، أستاذ القانون الجنائى وعميد الكلية الأسبق، الدكتور تامر صالح، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، ووكلاء الكلية ورؤساء الأقسام وممثلي وأعضاء الهيئات القضائية، ومحمد الغمري نقيب المحامين بالدقهلية وأعضاء النقابة، والدكتورة منى أبو بكر حسان أستاذ القانون المدني بالكلية.

واختتمت فعاليات اليوم بتكريم مشرفوا الفرق وتكريم اللجنة المنظمة بالمسابقة، الدكتورة منى أبو بكر حسان أستاذ القانون المدني، الدكتورة أماني علي الحديدي، مدرس مساعد بقسم القانون العام،الدكتور عبد الله صالح إسحق، مدرس مساعد بقسم القانون الجنائى، والدتور منى عماد الشيمي مدرس مساعد بقسم قانون المرافعات بكلية الحقوق جامعة المنصورة، و الدكتورة أمنية سمير ستين مدرس مساعد بقسم القانون المدني.

تكريم أفضل قاضي وافضل ممثل نيابة وأفضل دفاع:

جرى تسليم جائزة أفضل قاضى، وفاز بها سلطان فهمى فريق ساحة العدل كلية الحقوق جامعة القاهرة، وفاز بجائزة أفضل ممثل للنيابة العامة أحمد رضا السعيد، فريق القادة كلية الحقوق جامعة دمياط، وفاز بجائزة أفضل دفاع محمد هانى محمد عبد الباسط فريق الحقوقيون كلية الحقوق جامعة المنصورة.

وتم الإعلان في النهاية عن الثلاث مراكز الأول في مسابقة قضاة المستقبل، وجاءت كالتالي:

المركز الأول (رواد العدالة)"جامعة المنصورة الجديدة"

المركز الثاني (الحقوقيون)"جامعة المنصورة"

المركز الثالث (فريق شمس الحقيقة) "جامعة عين شمس"

وتم تكريم الفرق الفائزة والمتأهلة للجولة النهائية للمسابقة، والمكونة من ثلاث فرق:-



المجموعة الأولى:-

فريق الحقوقيون (جنائي) كلية حقوق جامعة المنصورة.

فريق شمس الحقيقة (جنائي) كلية الحقوق جامعة عين شمس.

فريق رواد العدالة (جنائي) كلية الحقوق جامعة المنصورة الجديدة

المجموعة الثانية:-

فريق القادة (جنائي) كلية الحقوق جامعة دمياط .

فريق مستشاري الوادي (جنائي) جنوب الوادي.

المجموعة الثالثة:-

فريق ساحة العدل (جنائي) كلية الحقوق جامعة القاهرة.

فريق أنوبيس (جنائي) كلية الحقوق جامعة المنصورة.

WhatsApp Image 2024-07-10 at 5.58.58 PM

WhatsApp Image 2024-07-10 at 5.58.55 PM

WhatsApp Image 2024-07-10 at 5.58.45 PM (1)