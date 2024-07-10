المتحدة تطلق قناة U Live لنقل فعاليات مهرجان العلمين

منحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ميزة كبيرة لمحبي الفن والثقافة والرياضة وذلك بإطلاقها قناة مخصصة لعرض فعاليات مهرجان العلمين في دورته الثانية، حيث أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إطلاق "المتحدة لايف U LIVE اليوم الأربعاء وذلك بالتزامن مع بدء عدد من فاعليات الدورة الثانية لمهرجان "العالم علمين 2024."

وانتطلقت القناة الجديدة على تردد 11785 رأسي باسم قناة U LIVE وتستمر القناة في العمل حتي نهاية المهرجان في نهاية شهر أغسطس القادم.

وتقوم القناة بتقديم تغطية حية على مدار الساعة للفاعليات الفنية والرياضية والثقافية المختلفة لمهرجان العلمين، بجانب البث المباشر من أماكن مختلفة من مدينة العلمين، لتسليط الضوء الأماكن السياحية المختلفة في المدنية.