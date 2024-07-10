وزير العمل يكشف تفاصيل لقائه مع صاحب استغاثة

عرض الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور" جزءًا من لقاء وزير العمل محمد جبران مع اثنين من المنتمين للعمالة غير المنتظمة يحتاجون المساعدة والدعم.

وعلّق الباز خلال تقديم برنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة" على هذا اللقاء قائلًا: "هذا المشهد يعكس فكرًا وفلسفة مختلفين تمامًا في العمل".

فيما قال وزير العمل محمد جبران، خلال مداخلة للبرنامج: "عندما تسمع كلام العامل وهو يناشد الرئيس السيسي تعرف أن الناس دي فعلًا هم الأولى بالرعاية".

وأضاف: "سبحان الله وكأنها رسالة من عند ربنا قبل ما أتولى الحقيبة، ورأيت هذا الفيديو، وحرصت على مقابلة هذا الرجل".

وتابع: "الرجل مكنش مصدق إني بكلمه، وأكدت له أن توجيهات القيادة السياسية بضرورة وجود تلاحم مع الشعب، هذه رسالة شوف الوقت ونورنا في الوزارة".

وأردف: "الرجل جاء وتحدث بكل تلقائية وهذه رسالة للشعب المصري كله، والرجل عنده غضروف ولا يقدر على العمل إلا يومين في الأسبوع والموارد لا تكفي وتم وضعه ضمن دفعات العمالة غير المنتظمة".

واستكمل: "كان معه شخص آخر ومعه ابنته وكان طالب إنها تشتغل أنا قلت له لا، إحنا هنديها دورة للتمريض تكلفتها حوالي 12 ألف جنيه لكن الوزارة ستتكفل بالمبلغ، علشان تخرج للسوق وتعمل".